Bei Gommern hat in der Nacht ein brennender Holzstapel viele Feuerwehrkräfte auf Trab gehalten. Foto: Feuerwehr Pretzien/Plötzky

Bei Gommern hat am Montagabend ein Holzstapel gebrannt. Auch die Feuerwehren aus Pretzien/Plötzky und Schönebeck warem im Einsatz.

Gommern/Schönebeck l In einem Waldstück bei Gommern hat am Montagabend ein großer Holzstapel gebrannt. Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, als sie Eintrafen stand der Stapel bereits voll in Flammen. Aufgrund der Lage des Brandortes waren neben den Wehren aus Gommern, Dannigkow und Menz auch die Feuerwehkräfte aus Schönebeck und seinen Ortsteilen im Einsatz.

Wie schon bei einem ähnlichen Einsatz Mitte Mai in einem Waldstück bei Plötzky war auch hier wieder das Hauptproblem die Wasserversorgung. Nur stand der Stapel dieses mal bereits komplett in Brand, wodurch sehr viel Löschwasser benötigt wurde.

Daher wurde über etwa 500 Meter eine lange Wegstrecke mit Druckschlauleitungen gelegt, wie der Pretziener Ortswehrleiter Michael Vorwerk auf Nachfrage erklärt. Neben der Mithilfe zur Wasserversorgung kümmerten sich die Feuerwehrleute aus Pretzien/Plötzky direkt am Holzstapel mit drei Trupps auch um die Brandbekämpfung.

Bilder Der Stapel brannte beim Eintreffen der Einsatzkärfte bereits in voller Ausdehnung. Foto: Feuerwehr Pretzien/Plötzky



Viel Wasser wurde zum Löchen benötigt. Foto: Feuerwehr Pretzien/Plötzky



Die Feuerwehrleute müssen sich sicher sein, auch die letzten Glutnester erstickt zu haben. Foto: Feuerwehr Pretzien/Plötzky



Auch Löschschaum kam zum Einsatz. Foto: Feuerwehr Pretzien/Plötzky



Es gab allerdings noch ein weiteres Problem: "Die Umgebung hatte bereits Feuer gefangen, sodass zunächst erstmal die Ausbreitung gestoppt werden musste", erklärt er. Aus diesem Grund wurden die Wehren Schönebeck, Bad Salzelmen und Elbenau nachgefordert.

Gegen 2 Uhr nachts hatten die Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Auch Löschschaum kam zum Einsatz. Wie es zu diesem Brand kam, ist derzeit noch unklar.