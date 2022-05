Feuerwehren im Salzland im Dauereinsatz

Schönebeck/Staßfurt - Kaum hatte sich Ylenia am Donnerstag verabschiedet, rückte in der Nacht von Freitag zu Sonnabend Zeynep an. Und hielt die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in Atem. Ein Einsatz folgte auf den nächsten. Zumeist galt es, umgestürzte Bäume oder jene, die umzufallen drohten, zu beseitigen. Und zwar querfeldein zwischen Schönebeck und Staßfurt.