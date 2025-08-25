Auf den Baubeginn für das Werk des Berliner Eisherstellers Florida Eis wird in Schönebeck immer noch gewartet. Allerdings wird das dort zu produzierende Eis in der Stadt bereits oft verkauft.

Wo es in Schönebeck schon Florida Eis zu kaufen gibt

Prallgefüllte Eistruhe mit Florida Eis bei der Genussmanufaktur Lammel im Kurpark Schönebeck.

Schönebeck. - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Dies ist ein altes Sprichwort, das auch weiterhin seine Gültigkeit hat. Zwar ist der Fabrikneubau von Florida Eis in Schönebeck weiterhin noch nicht gestartet.