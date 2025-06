Der Berliner Eis-Hersteller "Florida Eis" plant den Neubau einer energieautarken Fabrik in Schönebeck. Seit mehr als drei Jahren wird auf den Neubau der Produktionsstätte in Schönebeck gewartet.

Schönebeck. - „Wir sind bereits deutlich vorangekommen und spüren förmlich, wie das Projekt von Tag zu Tag konkreter wird.“ Bei diesem Satz würden wohl die wenigsten Schönebecker an Florida Eis denken. Schließlich ist auch drei Jahre nach der Ankündigung, dass der Berliner Eishersteller in Schönebeck eine neue Fabrik errichten will, noch keine Bautätigkeit zu erkennen. Aber was meint Thorsten Lorenzen, der für den Aufbau der neuen Produktionsstätte verantwortlich ist, dann mit dieser Aussage?