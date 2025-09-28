Debatte um Mitgliedschaft Förderverein Pretziener Wehr: Barby zwischen Unterstützung und Kritik
Mehrheit im Barbyer Stadtrat ist für die Unterstützung des neuen Fördervereins für das Pretziener Wehr. Denn auch Barby wird davon mit gleich zwei Einrichtungen ebenso profitieren.
28.09.2025, 12:00
Barby. - Muss die Stadt Barby Mitglied im Förderverein des Kreises sein, der sich um das Pretziener Wehr kümmert und die Aufnahme als Weltkulturerbe unterstützt? Die Frage beschäftigte am 25. September die Barbyer Stadträte.