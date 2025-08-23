Der Frauenchor aus Calbe sammelt seit Jahren unermüdlich Spenden für eine Breitwellenrutsche im Freibad. Nun gab es erneut einen Scheck für den Bürgermeister und von ihm ein Versprechen, was den Bau angeht.

Frauenchor sammelt weitere 1.600 Euro für die Rutsche im Freibad Calbe

Bürgermeister Sven Hause (M.) mit dem Scheck und den Künstlern, die bei dem großen Konzert das Publikum begeisterten.

Calbe/THF. - Für den Bau einer Breitwellenrutsche haben die Besucher des großen Konzerts der Calbenser für Calbe Anfang Juni des Frauenchores und des Gymnasiums und vielen anderen kleinen und großen Künstler wieder gespendet. 1.600 Euro kamen dabei zusammen.