Das Badevergnügen im Schwimmbad Calbe soll in diesem Sommer teurer werden. Die Verwaltung schlägt den Stadträten vor dem Beginn der Badesaison eine Anhebung der Eintrittspreise vor.

Calbe - Die gestiegenen Kosten für die Energie kommen in diesem Sommer offenbar auch bei den Badegästen im Freibad der Saalestadt auf der Hegerinsel an. Was plant die Stadt?