Am 5. Mai findet der neunte Salzlandradeltag in Groß Rosenburg statt. Planung und Organisation laufen im Friedensfahrtmuseum Kleinmühlingen auf Hochtouren.

Kleinmühlingen. - Noch ist ein wenig Zeit, doch schon jetzt werden die ersten Vorbereitungen für den 9. Salzlandradeltag am Sonntag, 5. Mai, in Groß Rosenburg getroffen. Schließlich soll die Veranstaltung wieder zu einem großen Erfolg werden. Am Donnerstag, 25. Januar, treffen sich daher bereits die Organisatoren des Events um 16.30 Uhr zum ersten Mal im Friedensfahrtmuseum in Kleinmühlingen.

Bei diesem Treffen werde der Rahmen des 9. Salzlandradeltages abgesteckt, teilt der Verantwortliche des Radsportmuseums, Uwe Schlegel, mit. Alle Interessenten, die bei dem diesjährigen Salzlandradeltag aktiv mitwirken möchten, sind ebenfalls herzlich zum Treffen eingeladen. Dies kann etwa über das Durchführen einer Tour oder das Auftreten als Sponsor geschehen. Neben wichtigen Informationen werden beim Treffen auch Ideen und Vorschläge aller Anwesenden besprochen.

Feierliche Übergabe des Staffelstabs

Bereits im vergangenen Jahr wurde Karin Keller stellvertretend für den Burg- und Heimatverein Klein Rosenburg in Aschersleben der Staffelstab überreicht. Damit wurde die Ausrichtung des 9. Salzlandradeltages feierlich übergeben. Und gut fünf Monate bevor nun der Aktionstag zum neunten Mal stattfindet, stehen die ersten Pläne für das besondere Event fest. „Traditionell wird es auf dem Gelände der Rosenburg unterschiedliche Stände und ein Programm des Veranstalters geben“, informiert Uwe Schlegel.

Wichtig für die Radler des Salzlandkreises seien die Sternfahrttouren. Die Veranstalter hoffen, dass die Resonanz des Vorjahres anhält. Besonders für Gruppen aus dem nördlichen und östlichen Salzlandkreis, die 2023 einen weiten Weg nach Aschersleben hatten, sei es in diesem Jahr einfacher anzureisen. Doch auch Radsportler aus den Nachbarkreisen, etwa aus Aken, seien herzlich eingeladen am Event im Mai teilzunehmen.

Schon jetzt können sich auch Interessenten für den 10. Salzlandradeltag 2025 melden.

Anmeldung notwendig

Wer beim ersten Treffen Ende Januar teilnehmen möchte, wird um vorherige Anmeldung gebeten. Dies erleichtert die Planung für das Friedensfahrtmuseum, da auch Infomaterial an diesem Tag zur Verfügung gestellt wird.

Für die Anmeldung und auch bei Nachfragen wenden sich alle Interessierten an den Verantwortlichen des Friedensfahrtmuseums Uwe Schlegel per Mail an usbbg@web.de oder unter der Telefonnummer (03471) 623 594. Es wird darum gebeten, auch den Anrufbeantworter zu nutzen.