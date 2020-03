Beim Frühjahrsputz 2019 in Schönebeck haben Freiwillige die Freilichtbühne gesäubert. Auch dieses Jahr hat die Stadt eine Aktion geplant. Archivfoto: Sebastian Rose

Die Stadt Schönebeck ruft zum Fruhjahrsputz auf. Machen Sie mit? Schreiben Sie uns eine E-Mail!

Paul Schulz Paul Schulz arbeitet seit Oktober 2019 als Redakteur bei der Schönebecker Volksstimme. Vorher hat er in den Redaktionen in Burg, Zerbst und Schönebeck volontiert. Bevor er bei der Volksstimme angefangen hat, schloss er ein Journalismus-Studium an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal ab. Paul.Schulz@volksstimme.de ›

Schönebeck l Der Frühling ist nicht mehr allzu weit entfernt. Grund genug, den Frühjahrsputz schon mal ins Auge zu fassen. Das hat sich wohl auch die Schönebecker Stadtverwaltung gedacht. Aus diesem Grund wird am Freitag, 13. März, der Frühjahrsputz 2020 durchgeführt.

Im Besonderen wird sich die Stadt um das Grundstück Breiteweg 11 und 13 kümmern sowie um das Rathaus, wo die Souterrain-Fenster und Türen gereinigt werden, informiert Matthias Zander aus dem Presseamt der Stadt. Des Weiteren sollen Teilbereiche der Querung zur Wankelvilla auf der Salineinsel bereinigt werden.

Aufruf an Bürger

Darüber hinaus ist die Putzaktion mit einem Aufruf verknüpft. Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) ruft nämlich alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich in ihrem jeweiligen Wohngebiet aktiv am Frühjahrsputz zu beteiligen. Alle, die dazu in der Lage sind, könnten auf diese Weise ihre Stadt ein Stück sauberer, schöner und liebenswerter machen.

Der Vorschlag leuchtet ein: Je mehr helfende Hände, desto schöner – und vor allem sauberer – dürfte es danach in der Stadt aussehen. Straßen und Gehwege fegen, Müll einsammeln, den Garten pflegen – die Möglichkeiten sind zahlreich. Im Jahr 2019 haben sich beispielsweise einige freiwillige Helfer um die beliebte Freilichtbühne auf dem Bierer Berg gekümmert und das Objekt mit Besen von Laub befreit.

Geplante Putzaktionen

Vielleicht haben Sie ja eine Putzaktion mit der Familie oder mit Freunden geplant oder treffen sich mit den Nachbarn, um gemeinsam Ordnung zu schaffen. Auch Vereine könnten natürlich schon Projekte im Sinn haben.

Die Volksstimme interessiert nun: Was haben Sie geplant? Wo wollen Sie mithelfen und die Stadt auf Vordermann bringen? Wer macht mit, und wann geht es los? Schreiben Sie uns dazu eine E-Mail an paul.schulz@volksstimme.de und wir stellen das Projekt vor. Wer weiß, vielleicht kommt dann noch der eine oder andere Freiwillige dazu und packt mit an.

Aktion des Salzlandkreises

Übrigens auch der Salzlandkreis organisiert eine Frühjahrsputzaktion, allerdings erst am 4. April.