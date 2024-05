Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dornburg - Teiche und Seen sehen in diesem Jahr tatsächlich wieder aus wie richtige Teiche und Seen. Seit Jahren hatten sie nicht mehr so viel Wasser. Dafür verantwortlich sind reichlich Niederschläge und das Elbehochwasser Anfang des Jahres. In den Jahren zuvor waren viele Dorfteiche auch in der Gemeinde Gommern regelrecht ausgetrocknet und boten einen jämmerlichen Anblick.