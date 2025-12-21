weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Geburtsort Straßenbahn: Geboren in der Magdeburger Straßenbahn – Glinder Rolf Roggisch erlebt zum 70. seine Fahrt des Lebens

Rolf-Dieter Roggisch wird zum 70. Geburtstag eine Fahrt auf der Strecke seines Lebens geschenkt. Der gebürtige Magdeburger und Wahl-Glinder trug viele Jahre die Sonne dem Glinder Lichtmessumzug voran.

Von Sabine Lindenau und Thomas Linßner 21.12.2025, 12:00
Überraschende Fahrt mit der historischen Straßenbahn durch Magdeburg: Jubilar Rolf-Dieter Roggisch (2.v.r.) mit seiner Familie. Neben ihm Sohn Maik, der die Sonderfahrt einfädelte.
Überraschende Fahrt mit der historischen Straßenbahn durch Magdeburg: Jubilar Rolf-Dieter Roggisch (2.v.r.) mit seiner Familie. Neben ihm Sohn Maik, der die Sonderfahrt einfädelte. Foto: Sabine Lindenau

Glinde/Magdeburg. - Wo sein Leben begann, wollte er noch einmal in die Straßenbahn einsteigen: Rolf-Dieter Roggisch aus Glinde kam an einem ungewöhnlichen Ort zur Welt. Zum 70. Geburtstag ging es für den gebürtigen Magdeburger erneut auf die Schiene.