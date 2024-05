lange Wartezeiten Geburt in Magdeburg: Mutter aus Schönebeck wartet seit zwei Wochen auf Geburtsurkunde

Frauen aus Schönebeck können in Magdeburg oder Aschersleben ihr Kind zur Welt bringen. Doch in der Landeshauptstadt müssen bis zu vier Wochen auf eine Geburtsurkunde warten. In Aschersleben geht das schneller.