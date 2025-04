Michael Pietschker, Groß Rosenburger Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Kulturvereins, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Am 13. April 1965 kam er in einem 311er-Wartburg am Bahnübergang Colno zur Welt.

Groß Rosenburg. - „Klar! Vollkommen klar, warum du dich so für den rot-weißen Karnevalsverein ins Zeug legst. Du bist ja auch an einer Schranke geboren worden!“ Taddäää! Diesen lockeren Kalauer musste sich Michael Pietschker (heute noch 59) nicht nur einmal von seinen Vereinskollegen anhören. Denn einem Obernarren, der in der Bütt austeilt, was das Zeug hält, kann man sowas zumuten. Am Sonntag, 13. April, wird er 60 Jahre alt. Was an und für sich erfreulich ist, dennoch kaum einen „Aufmacher“ in der Zeitung rechtfertigen würde. Aber! Michael Pieschkers Lebensgeschichte beginnt nicht alltäglich.