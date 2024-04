Tiere Gefahr auf Gassirunde: Giftködermeldungen in Schönebeck, Barby und Calbe

Meldungen über Giftköder in der Region um Schönebeck häufen sich, ein Hund soll nach einem Spaziergang am Elbufer bei Barby an Gift gestorben sein. Ein Tierarzt sagt, was Halter nun wissen müssen.