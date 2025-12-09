weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Geflügelpest: Geflügelausstellung in Eggersdorf kann stattfinden

Geflügelpest Geflügelausstellung in Eggersdorf kann stattfinden

Die Ausstellung des Eggersdorfer Rassegeflügelzuchtvereins kann trotz Geflügelpest stattfinden – allerdings gelten hohe Sicherheitsmaßnahmen.

Von Bianca Heimert 09.12.2025, 06:00
Die Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtvereins „1936“ Eggersdorf kann wie geplant am Wochenende stattfinden. Zu sehen sind neben Hühnern auch Tauben, Gänse, Puten und vieles mehr.
Die Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtvereins „1936“ Eggersdorf kann wie geplant am Wochenende stattfinden. Zu sehen sind neben Hühnern auch Tauben, Gänse, Puten und vieles mehr. Klaus-Dietmar Gabbert / dpa

Eggersdorf. - Noch vor wenigen Wochen war das Thema Geflügelpest allgegenwärtig. Aus Sorge vor der Krankheit hatte der Rassegeflügelzuchtverein Großmühlingen seine traditionelle Ausstellung freiwillig abgesagt – ein Signal der Vorsicht in einer für Züchter schwierigen Zeit. Kurze Zeit später erteilte der Salzlandkreis ein Ausstellungsverbot, das seit dem 28. November wieder aufgehoben ist.