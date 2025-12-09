Die Ausstellung des Eggersdorfer Rassegeflügelzuchtvereins kann trotz Geflügelpest stattfinden – allerdings gelten hohe Sicherheitsmaßnahmen.

Die Vereinsschau des Rassegeflügelzuchtvereins „1936“ Eggersdorf kann wie geplant am Wochenende stattfinden. Zu sehen sind neben Hühnern auch Tauben, Gänse, Puten und vieles mehr.

Eggersdorf. - Noch vor wenigen Wochen war das Thema Geflügelpest allgegenwärtig. Aus Sorge vor der Krankheit hatte der Rassegeflügelzuchtverein Großmühlingen seine traditionelle Ausstellung freiwillig abgesagt – ein Signal der Vorsicht in einer für Züchter schwierigen Zeit. Kurze Zeit später erteilte der Salzlandkreis ein Ausstellungsverbot, das seit dem 28. November wieder aufgehoben ist.