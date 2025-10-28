Die Geflügelpest breitet sich bundesweit rasant aus. Das Veterinäramt mahnt zu höchster Vorsicht. Aus diesem Grund wurde die Rassegeflügelschau in Großmühlingen kurzfristig abgesagt.

Eine Ausstallungspflicht gilt im Salzlandkreis noch nicht, Züchter reagieren aber trotzdem vorsichtig mit Blick auf die Geflügelpest.

Großmühlingen. - Eigentlich sollte am Freitag in Großmühlingen die alljährliche Rassegeflügelschau des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) stattfinden – doch nun bleibt die Ausstellungshalle leer. Nach reiflicher Überlegung entschieden sich die Mitglieder, die Veranstaltung abzusagen.