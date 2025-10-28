Geflügelpest in Sachsen-Anhalt Geflügelschau in Großmühlingen abgesagt
Die Geflügelpest breitet sich bundesweit rasant aus. Das Veterinäramt mahnt zu höchster Vorsicht. Aus diesem Grund wurde die Rassegeflügelschau in Großmühlingen kurzfristig abgesagt.
Großmühlingen. - Eigentlich sollte am Freitag in Großmühlingen die alljährliche Rassegeflügelschau des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) stattfinden – doch nun bleibt die Ausstellungshalle leer. Nach reiflicher Überlegung entschieden sich die Mitglieder, die Veranstaltung abzusagen.