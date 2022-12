Geflügelpest im Salzland: Erste Schau abgesagt

Staßfurt/Schönebeck/Biendorf/ Großmühlingen - Die am Mittwoch im Salzland ausgebrochene Geflügelpest hat dazu geführt, dass eine erste Rassegeflügelschau, die am 25. und 26. Dezember in Großmühlingen stattfinden sollte, vorsorglich abgesagt wurde. Darüber informierte der Zuchtverein gestern.