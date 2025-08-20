Wer alte und denkmalgeschützte Gebäude sein Eigen nennt, bei dem kommt keine Langeweile auf. Am Barbyer Marienkirchturm muss ein Geländer befestigt und zwei Glocken neu aufgehängt werden.

Steinmetzmeister Eike Ulrich repariert das Geländer an der Treppe zum Aufgang des Marienkirchturms. Verbaut werden sollen jetzt lange Gewindestangen.

Barby. - „Es wird nicht einfach sein, da Halt reinzubekommen“, steckt Steinmetzmeister Eike Ulrich seinen Zollstock in einen Hohlraum, der sich unter der Plattform des Turmaufgangs befindet. An dieser Stelle muss das schmiedeeiserne Geländer befestigt werden, das gut und gerne über 120 Jahre alt ist. Bei Sanierungsarbeiten vor etwa 20 Jahren schienen andere Handwerker an dieser Stelle keine Wertarbeit abgeliefert zu haben. Lange Kunststoffdübel blieben wirkungslos, weil deren glatter Teil des Schaftes sich aus den Bohrlöchern zog und das Geländer abdriftete. Ein klassischer Fehleinsatz von Material, dessen Mängel man oft erst nach Jahren erkennt.