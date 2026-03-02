Der Stadtrat Schönebeck hat dem Vergleich mit dem Salzlandkreis zugestimmt. Damit ist man einem kombinierten Rad- und Fußweg zwischen Elbenau und Grünewalde näher gekommen. Wie geht es jetzt weiter?

Stimmt der Kreistag in seiner Sitzung am 18. März zu, verpflichtet sich der Salzlandkreis zum Bau des Rad- und Fußweges zwischen Grünewalde und Elbenau. Dann soll die Verbindung spätestens am 31. Dezember 2030 fertig gebaut sein.

Elbenau/Grünewalde. - So kann es auch gehen: In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat Schönebeck zur Beilegung für die beiden Kreisumlage-Klagen 2019 und 2022 für den Vergleich mit dem Salzlandkreis gestimmt. Dieser sieht vor, dass der Salzlandkreis in den kommenden fünf Jahren den Radweg von Elbenau bis zum Kreisverkehr Grünewalde baut. Das klingt alles zu gut. Gibt es gibt einen Haken?