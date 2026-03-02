1 Million Euro Geschlichteter Streit bringt Radweg zwischen Elbenau und Grünewalde
Der Stadtrat Schönebeck hat dem Vergleich mit dem Salzlandkreis zugestimmt. Damit ist man einem kombinierten Rad- und Fußweg zwischen Elbenau und Grünewalde näher gekommen. Wie geht es jetzt weiter?
02.03.2026, 17:57
Elbenau/Grünewalde. - So kann es auch gehen: In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat Schönebeck zur Beilegung für die beiden Kreisumlage-Klagen 2019 und 2022 für den Vergleich mit dem Salzlandkreis gestimmt. Dieser sieht vor, dass der Salzlandkreis in den kommenden fünf Jahren den Radweg von Elbenau bis zum Kreisverkehr Grünewalde baut. Das klingt alles zu gut. Gibt es gibt einen Haken?