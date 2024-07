Ausgang der Stadtrat-Wahl in Barby ist ungewiss.

Barby. - „Der Stadtrat der Stadt Barby wählt für die Dauer der Wahlperiode aus dem Kreis ihrerehrenamtlichen Mitglieder ihren Vorsitzenden…“, heißt ein Tagesordnungspunkt der Stadtratssitzung. Was nach Formalie klingt, kann aber ganz spannend werden. Denn der bisherige Stadtratsvorsitzende Klaus Strobel könnte nach Mehrheiten der Fraktionssitze abgewählt werden. Wie es hieß, werde der CDU-Mann seinen Hut dennoch wieder in den Ring werfen. Denn Dirk Trappe, Fraktionschef der Freien Wähler, bestätigte auf Volksstimme-Nachfrage seine Kandidatur als Stadtratsvorsitzender. Es sei ein ungeschriebenes Gesetz, dass die Fraktion mit den meisten Sitzen dieses Ehrenamt besetze, meint Trappe. Womit in der Vergangenheit aber eher locker umgegangen wurde: Als vor fünf Jahren dieses Thema bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrates schon mal anstand, hatten die Freien Wähler auch mehr Sitze als die CDU, stimmten aber für Klaus Strobel als Vorsitzenden.