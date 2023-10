Der Glasfaserausbau für schnelles Internet in Calbe nimmt Fahrt auf. Am Montag wurde der offizielle erste Spatenstich getätigt. Wann werden die ersten Haushalte angeschlossen?

Glasfaserausbau in Calbe: Wann die ersten Haushalte angeschlossen werden

Spatenstich zum Glasfaserausbau in Calbe mit Bürgermeister Sven Hause (3. v. r.) und den Spitzen der Deustchen Giganetz.

Calbe. - Am Montag startete die Deutsche Giganetz mit einem offiziellen Spatenstich auf dem Marktplatz vor dem Calbenser Rathaus den Ausbau der Saalestadt mit der Glasfaser. Gut 18 Monate sei es jetzt her, als das Unternehmen erstmals in der Stadt war, hatte Bürgermeister Sven Hause nachgesehen.