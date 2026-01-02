weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Ordnung und Sauberkeit: Glasflaschen und Böllerreste: Silvestermüll in Schönbeck (fast) überall entfernt

Ordnung und Sauberkeit Glasflaschen und Böllerreste: Silvestermüll in Schönbeck (fast) überall entfernt

Das neue Jahr hat begonnen und in Schönebeck wurde auch schon an den meisten Stellen der Silvestermüll entfernt. Nur an vereinzelten Punkten im Stadtgebiet besteht noch Aufräumbedarf.

Von Paul Schulz 02.01.2026, 15:00
Böllerreste, eine ausgebrannte Raketenbatterie und Glasflaschen in der Straße der Jugend zeugen noch von einer Silvesterfeier in Schönebeck.
Böllerreste, eine ausgebrannte Raketenbatterie und Glasflaschen in der Straße der Jugend zeugen noch von einer Silvesterfeier in Schönebeck. Foto: Paul Schulz

Schönebeck. - Der Rauch hat sich verzogen, das Feuerwerk zum Jahreswechsel ist vorbei. Die meisten Straßen und Plätze in Schönebeck sind bereits von ausgebrannten Batterien, zerfetzten Böllerresten und sonstigen Überbleibseln der Silvesterfeierlichkeiten gereinigt worden.