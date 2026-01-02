Ordnung und Sauberkeit Glasflaschen und Böllerreste: Silvestermüll in Schönbeck (fast) überall entfernt

Das neue Jahr hat begonnen und in Schönebeck wurde auch schon an den meisten Stellen der Silvestermüll entfernt. Nur an vereinzelten Punkten im Stadtgebiet besteht noch Aufräumbedarf.