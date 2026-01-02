Ordnung und Sauberkeit Glasflaschen und Böllerreste: Silvestermüll in Schönbeck (fast) überall entfernt
Das neue Jahr hat begonnen und in Schönebeck wurde auch schon an den meisten Stellen der Silvestermüll entfernt. Nur an vereinzelten Punkten im Stadtgebiet besteht noch Aufräumbedarf.
02.01.2026, 15:00
Schönebeck. - Der Rauch hat sich verzogen, das Feuerwerk zum Jahreswechsel ist vorbei. Die meisten Straßen und Plätze in Schönebeck sind bereits von ausgebrannten Batterien, zerfetzten Böllerresten und sonstigen Überbleibseln der Silvesterfeierlichkeiten gereinigt worden.