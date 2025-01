Arbeiten zu Lichtmess Glinde: Geheimnisvolles Werkeln im Hof Elke

Rund 20 Bautrupps sind derzeit in aller Heimlichkeit in Glindes Höfen unterwegs, um die Lichtmess vorzubereiten. Am Wochenende bekommen sie Besuch vom Vorstandsmitglied und „Generalinspekteur“ Maik Roggisch.