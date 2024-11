GMC Europe will die Produktionsfläche in Schönebeck deutlich ausbauen, um mehr fertigen zu können. Jedoch sucht das Unternehmen noch (Hilfs-)Mitarbeiter.

GMC in Schönebeck: Mit Rentnern gegen den Personalmangel

Miroslav Danilko (r.) von GMC Europe in Schönebeck zeigt dem Volksstimme-Redakteur welche Tätigkeiten nicht nur von Fachkräften ausgeführt werden sollen.

Schönebeck. - Die Halle von GMC Europe in der Maria-Siegel-Straße ist relativ ruhig und ein leichter Geruch von bearbeitetem Kunststoff liegt in der Luft. Unten sind derzeit zehn Mitarbeiter beschäftigt, die Aufträge abzuarbeiten. „Unsere Auftragsbücher sind voll“, erklärt Torsten Münster, technischer Leiter in Schönebeck. Deswegen soll auch der Komplex um das fünffache vergrößert werden.