Der Rosenburger Fasching startete mit dem Motto „3 mal 11 is’ very good, drum feiern wir in Hollywood“ in die Saison. Hintergrund ist das 33-jährige Vereinsbestehen. Ort des Geschehens ist der „Rosenburger Hof“.

Groß Rosenburg. - Wer solche Sprüche wie den folgenden mal erdacht hat, sollte GEMA-Tantiemen bekommen: „Ich möchte bitte ein Starterpaket“, sagt ein mitteljunger Besucher zur Kellnerin. Die nickt ungerührt und zieht ab, als hätte der Mann Schnitzel mit Mischgemüse bestellt. Aber was, um Himmels Willen, ist ein Starterpaket? Geht es um die Batterieladung einer müden Autobatterie?

Wie die Saale zu Groß Rosenburg gehören auch die Stimmungssängerinnen zum Carnevalsverein. Thomas Linßner

„Ach man nich’“, grinst Besucher und Feuerwehrmann Tino Puder, der die Ratlosigkeit des Reporters am Rande bemerkt. „Ein Starterpaket ist eine Flasche ’Goldkrone’ und eine große Cola!“ Aha! So kann man in den Abend starten.

Gerald Fiedler und Michael Pietschker. Thomas Linßner

Choreografisch top: das Männerballett. Thomas Linßner

Im weiteren Verlauf des Abends wird Vereinschef und Oberbüttenredner Michael Pietschker indirekt an ein paar „junge Bengels“ erinnern, die wohl mehrere solcher Starterpakete auf einem deutschen Flughafen benutzten. Einer von ihnen hatte aber solche Startschwierigkeiten, dass ihm entfallen war, wo das Flugzeug nach Mallorca steht. Weil der Akteur im Saal war, blieb die lautstarke Reaktion des überwiegend jungen Publikums nicht aus.

Diese kleine Tanzmaus hatte Geburtstag. Thomas Linßner

Tim Hoffmann in der Bütt. Thomas Linßner

Wie immer ist ein zentraler Programmpunkt des Rosenburger Karnevals die Büttenrede von Michael Pietschker. In seiner Rolle als Weltenbummler spießt er regionale und überregionale Eulenspiegeleien und andere nervige Themen auf. Dabei scheut sich der Rosenburger nicht, Parteien zu geißeln. Dieses Mal ließ er kein gutes Haar an der AfD. „Ich bin nicht der Moralpolizist in der Bütt, ich sag nur was meine Meinung ist“, fügte der Vereinschef am Ende an. Weiter ging es um die Dauerbaustelle Patzetzer Straße. Wenn die irgendwann mal fertig sein sollte, müsse man an der Umleitungsstraße Fabrik-, Garten- und Mühlhäuserstraße neu Häuser bauen. Freilich war auch eine Barbyer Verwaltungsposse Thema: „Am Brückentag es zur Fährschließung kam, weil die Kita die vielen Kinder der Fährleute nicht nahm. Aber sonntags, wo die Fähre und Kitas sowieso sind zu, da fuhr die Fähre - was sagt man denn nu?“

Weitere Veranstaltungen im Rosenburger Hof: 10. und 11. Februar.