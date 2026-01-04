Dank des „Sondervermögens Infrastruktur“ können die Schäden an der denkmalgeschützen Rosenburg in Groß Rosenburg behoben werden. Dafür stehen 95.000 Euro zur Verfügung.

Groß Rosenburg: Wie die Burgmauer repariert werden kann

Groß Rosenburg. - „Es wäre uns sehr schwer gefallen, die Ringmauer fachgerecht sanieren zu lassen“, sagte Barbys Bürgermeister Jörn Weinert. Ein Teil des Zugangs zur Rosenburg ist seit mehreren Monaten gesperrt, weil ein Teil der Mauer zum Burgfried eingestürzt ist. Und einfach mal so den Maurer holen, der sie repariert, gehe nicht. Bei dem geschichtsträchtigen Bauwerk habe die Denkmalbehörde ein gewichtiges Wort mitzureden.