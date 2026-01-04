weather schneeschauer
Sanierung Groß Rosenburg: Wie die Burgmauer repariert werden kann

Dank des „Sondervermögens Infrastruktur“ können die Schäden an der denkmalgeschützen Rosenburg in Groß Rosenburg behoben werden. Dafür stehen 95.000 Euro zur Verfügung.

Von Thomas Linßner 04.01.2026, 18:00
Barbys Bürgermeister Jörn Weinert, Michael Pietschker, René Wölfer, Petra Häniche, Seluan Al Chakmakchi, Katja Pähle, Bernd Wehling, Andreas Schmidt und Karin Keller besichtigen die Rosenburg.
Barbys Bürgermeister Jörn Weinert, Michael Pietschker, René Wölfer, Petra Häniche, Seluan Al Chakmakchi, Katja Pähle, Bernd Wehling, Andreas Schmidt und Karin Keller besichtigen die Rosenburg. Foto: Thomas Linßner

Groß Rosenburg. - „Es wäre uns sehr schwer gefallen, die Ringmauer fachgerecht sanieren zu lassen“, sagte Barbys Bürgermeister Jörn Weinert. Ein Teil des Zugangs zur Rosenburg ist seit mehreren Monaten gesperrt, weil ein Teil der Mauer zum Burgfried eingestürzt ist. Und einfach mal so den Maurer holen, der sie repariert, gehe nicht. Bei dem geschichtsträchtigen Bauwerk habe die Denkmalbehörde ein gewichtiges Wort mitzureden.