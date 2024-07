Großmühlingen. - Die einst so graue Wand der Grundschule in Großmühlingen erstrahlt mit einem Kunstwerk in neuen Farben. In den Motiven fließen die Ideen der Hortkinder zusammen, sodass sie sowohl auf ihre Kreativität als auch ihre Kunstfertigkeit noch lange stolz zurückblicken können. Tatkräftige Anleitung gab Graffiti-Künstler Stefan Storch. Er zeigte den Kindern vom Haus der großen Strolche, wie es geht: „Gerade das Halten der Sprühdose ist für so kleine Kinderhände gar nicht so einfach“, erklärt Stefan Storch, „aber sie haben das dann sehr gut gemeistert.“

