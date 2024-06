Stolz sitzen die Schüler der Friedrich-Loose-Grundschule in Großmühlingen mit ihren Zeugnissen in der Hand zur Versammlung auf dem Schulhof. Das Abschiedsprogramm hält einige Überraschungen bereit.

Nach der großen Versammlung auf dem Hof der Friedrich-Loose-Grundschule in Großmühlingen – inklsuvie eines Rückblicks auf die letzten Schuljahre – starteten die Schüler in die Ferien.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Großmühlingen. - Ein Abschied fällt immer schwer – so auch der von den vierten Klassen der Friedrich-Loose-Grundschule in Großmühlingen. Mit einem Rückblick auf die schöne Zeit, die im Buch der Erinnerungen verewigt wird, über musikalische Darbietungen bis hin zu einer Tanzeinlage, die seit den 90er Jahren synchron in Discos getanzt wird. Aber bevor über den Schulhof der Grundschule Los del Rios Macarena schallte, wurden die Vierten erstmal gebührend verabschiedet. „Diese vierten Klassen sind für mich deswegen besonders, weil ich gemeinsam mit ihnen damals vor vier Jahren hier an der Schule begonnen habe“, erzählt Schulleiter Frank Schiwek, „und sie haben es mir wirklich leicht gemacht, hier anzukommen.“