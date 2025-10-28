Der Bibliotheksverein lädt zu einer musikalischen Lesung von Autorin Sibylle Schreiber ein. Sie betrachtet das Thema Sterben auf eine außergewöhnliche Weise.

Großmühlingen zeigt neue Perspektive auf Leben und Tod

Großmühlingen. - Das Thema Tod ist für viele Menschen ein Tabuthema – kaum jemand denkt gerne über das eigene Ableben oder das eines geliebten Menschen nach. Dennoch ist der Tod der kleinste gemeinsame Nenner, der uns alle Menschen eines Tages eint. Für manche Menschen endet ihr Weg in einem Hospiz.