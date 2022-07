Großmühlingen: Zwei Paukerinnen liebevoll verabschiedet

Großmühlingen - Am letzten Schultag findet an der Grundschule „Friedrich Loose“ eine Schulversammlung statt. Es soll ein Dank an Lehrkräfte und Mitarbeiter der Grundschule ausgesprochen werden. Vor allem für zwei Lehrerinnen, die nach rund 18 Jahren Schuldienst in Großmühlingen in den Ruhestand gehen: Christel Fuhrmann und Thea Gertig. Worauf blicken die beiden Pädagoginnen zurück?