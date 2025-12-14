Viertklässler der Barbyer Grundschule hatten einen langen Vorlesetag, der am Abend im Klassenraum endete. Die Kinder lasen sich gegenseitig eigene Geschichten im Kerzen- und Taschenlampenschein vor.

Die Zuhörerschaft in der Barbyer Grundschule hatte sich komfortabel gebettet und lauschte der Geschichte.

Barby. - Am Vorlesetag beteiligte sich die Grundschule „Am Prinzeßchen“ in Barby mit einigen Aktionen. So lasen in der ersten Schulstunde die Viertklässler den Mädchen und Jungen der ersten Klassen etwas vor. Diese lauschten gebannt – die Großen waren stolz, den Kleinen eine Freude zu machen.