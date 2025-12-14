weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Vorlesetag: Grundschüler in Barby lesen sich gegenseitig vor

Vorlesetag Grundschüler in Barby lesen sich gegenseitig vor

Viertklässler der Barbyer Grundschule hatten einen langen Vorlesetag, der am Abend im Klassenraum endete. Die Kinder lasen sich gegenseitig eigene Geschichten im Kerzen- und Taschenlampenschein vor.

Von Thomas Linßner 14.12.2025, 12:00
Die Zuhörerschaft in der Barbyer Grundschule hatte sich komfortabel gebettet und lauschte der Geschichte.
Die Zuhörerschaft in der Barbyer Grundschule hatte sich komfortabel gebettet und lauschte der Geschichte. Foto: Doreen Döring

Barby. - Am Vorlesetag beteiligte sich die Grundschule „Am Prinzeßchen“ in Barby mit einigen Aktionen. So lasen in der ersten Schulstunde die Viertklässler den Mädchen und Jungen der ersten Klassen etwas vor. Diese lauschten gebannt – die Großen waren stolz, den Kleinen eine Freude zu machen.