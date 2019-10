Im Schillergymnasium Calbe wird Lob verteilt: Schüler, die bei Wettbewerben erfolgreich waren, erhalten eine öffentliche Ehrung.

Die ausgezeichneten Schüler des Schillergymnasiums Calbe In den Fremdsprachen waren folgende Schüler erfolgreich: Lisa Pusch, Emma Hoffmann, Pauline Pierau, Julia Wagus, Philipp Welsch, Mia Stöhr, Cassandra Osterwald, Hayley O´Concubhair, Viktor Teichert. In der Fachschaft Geografie wurde Gabi Cleve geehrt. In der Mathematik zeigte Mia Reinefeld bei der Matheolympiade ihre große Begabung. In der Chorarbeit hob sich Cora Conrad hervor und wurde dafür ausgezeichnet. In der Fachschaft Sport stachen die Schilleraner im Handball hervor. Die Schulmannschaft wurde Vize-Landesmeister und konnte nur von den Schülern des Sportgymnasiums gestoppt werden. Zur Mannschaft gehören: Luca Nicholas Koch, Maximilian Lorenz, Alexander Möhring, Paul Eric Steffen, Niklas Walter Gillich, Cedric Fynn Müller, Ernst Otto Rausch, Niels Kober, Jonas Mierzwiak und Vico Tappenbeck. Für sein Engagement in der Schülerfirma Cafeteria wurde Chris Ohle geehrt. Eine Ehrung für seine jahrelange Arbeit als verantwortlicher Lehrer für die Ausgestaltung der Festveranstaltung zur Ausgabe der Abiturzeugnisse erhielt Michael Ulrich. Außerdem arbeitet er 18 Jahre im Vorstand des Fördervereins des Gymnasiums mit. Auf eigenen Wunsch will er nun etwas kürzer treten und die Ausgestaltung der Feier zur festlichen Übergabe der Abiturzeugnisse künftig in andere Hände legen. (thf)

Calbe l Das Schillergymnasium in Calbe hat vor den Herbstferien wieder die besten und erfolgreichsten Schüler des Hauses öffentlich geehrt. Der Förderverein vollzieht dies einmal im Jahr. Dazu unterbreiten die verschiedenen Fachschaften ihre Vorschläge. Davon gab es diesmal reichlich. Denn die Calbenser waren in vielen Disziplinen sehr erfolgreich.

Die Handballmannschaft des Hauses putzte die Teams der anderen Gymnasien im Land vom Parkett und wurde nur von der Mannschaft des Sportgymnasiums gestoppt, lobte Alexander Sieche. Der Vorsitzende des Fördervereins hielt jeweils die Laudatio auf die ausgezeichneten Schüler.

Ausgezeichnet werden vom Förderverein aber auch Schüler, die nicht unbedingt bei Wettbewerben ganz vorn dabei sind, sondern die Schule auf andere Art unterstützen.

Lob und Dank

So ein Schüler ist Chris Ohle. Der Chef der Cafeteria leite die Schülerfirma sehr gewissenhaft und ausgleichend, lobte Alexander Sieche. Vor und nach dem Unterricht mache das kleine Unternehmen jede Menge Arbeit, die der Schüler der zwölften Klasse gewissenhaft erledige, sagte er. Dafür seien ihm die Mitschüler als auch die Lehrer dankbar.

Wie gewohnt stark ist das Schillergymnasium im Bereich der Fremdsprachen. Die Fachlehrer animieren ihre besten Schüler hier regelmäßig an den Bundeswettbewerben teilzunehmen. Dass sich die Teilnahme lohnt, zeigte sich in diesem Jahr wieder einmal. Neben Landesmeistern kommt diesmal auch ein Bundessieger aus der Saalestadt. Viktor Teichert gelang es dabei, im Englisch-Wettbewerb besser als abzuschneiden als rund 20 000 andere Schüler. Er holte den großen Bundespokal nach Calbe.

Auch in Zukunft wollen die Fremdsprachenlehrer wieder an den Wettbewerben teilnehmen. In Zukunft können sie dies sogar am Computer, weil die Wettbewerbe inzwischen digital angeboten werden. Trotzdem ist die Vorbereitung auf die Teilnahme anspruchsvoll. Gerade im Englisch-Wettbewerb müssen die Schüler nicht nur die Fremdsprache beherrschen, sondern auch das Land und die Besonderheiten darin kennen. Reines auswendig lernen hilft hier nicht.

Notenschnitt spielt keine Rolle

Rund 540 Schüler hat das Schillergymnasium in diesem Herbst. Die neuen Schüler der fünften Klassen müssen sich noch etwas auf ihre neue Schule einstellen, sagte Schulleiter Rolf-Uwe Friederichs. Sie haben aber im kommenden Jahr schon die Möglichkeit, sich durch ganz besondere Leistungen abzuheben und dann vielleicht auch mit in der Hegersporthalle ganz vorn zu stehen, machte er ihnen Mut.

Der Notenschnitt spiele bei der Ehrung keine Rolle. Der Förderverein zeichnet vor allem Schüler aus, die den Namen des Hauses positiv in die Welt getragen haben. Vor allem diejenigen, die sich besonders engagiert haben, wolle der Förderverein auch einmal ehren, sagte Alexander Sieche. Es lohne sich also, sich in vielfältigen Bereichen einzusetzen und immer viel zu geben, machte er den Schülern Mut und warb für ein breites Engagement.

Lebensmittelpunkt

Durch die zahlreichen Angebote im Gymnasium neben der Schule ist das Haus der Lebensmittelpunkt vieler Schüler. Hier lernen sie nicht nur täglich im Unterricht, sondern treffen sich danach in Arbeitsgemeinschaften und gehen ihren Hobbys nach.

Hierbei versucht das Haus möglichst viele Interessen abzudecken und holt sich dafür gern Verstärkung und Unterstützung von Vereinen aus der Stadt und der Region.

So entsteht in den Klassen schnell ein Zusammengehörigkeitsgefühl unter der Schülerschaft. Wenn sie sich im Haus wohlfühlen, sind sie auch zu Bestleistungen bereit. Vielleicht kann die Schule hier ihren Stand in der Zukunft verteidigen oder vielleicht ausbauen. Jetzt sollen die Schüler aber erst einmal die Herbstferien genießen und vom Schulalltag abschalten.