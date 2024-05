Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Wegen gewerbsmäßigen Betruges in über 50 Fällen muss sich Steffen Baumann, AfD-Stadtrat in Schönebeck und Inhaber eines Handwerksbetriebes, im Schönebecker Amtsgericht verantworten. Als Chef einer Holzbaufirma soll er gegenüber einem Krankenversicherer mehrfach falsche Angaben gemacht und die Krankenversicherung so betrogen haben.