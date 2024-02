Hochzeit Heiraten: Wo sich Paare in Barby das Ja-Wort geben können

In der Einheitsgemeinde Barby gibt es noch drei Orte, an denen man sich das Ja-Wort geben kann. Es sind das Rathaus, die Rosenburg-Ruine und seit 2009 der barocke Wachturm „Prinz“ an der Stadtmauer.