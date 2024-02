Kleinmühlingen/Zens. - Eine Reihe von Punkten stand kürzlich bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Kleinmühlingen-Zens auf der Tagesordnung. Neben Ehrungen und Beförderungen ging es dabei auch um die Einsätze des vergangenen Jahres. Mit 16 Einsätzen verzeichnete die Feuerwehr einen weniger als noch im Jahr zuvor. Diese gliederten sich in neun Hilfeleistungen und sieben Brandeinsätze. Hierbei blieb besonders ein Einsatz im Kopf der beteiligten Wehrleute.

Ziegelsteine fliegen

Am 13. Mai wurde die Ortsfeuerwehr zu einem Brand in der näheren Umgebung des Depots gerufen. Eine Privatperson hatte dort auf dem Grundstück ein Feuer gemacht. Als die Wehrleute eintrafen, reagierte die Person aggressiv und attackierte die Einsatzkräfte mit Ziegelsteinen. Nachdem die Feuerwehrleute den Angreifer niedergestreckt und am Boden fixiert hatten, konnte das Feuer jedoch gelöscht werden.

Hohe Einsatzbereitschaft

Die insgesamt 226 Einsatzstunden und die hohe Einsatzbeteiligung der Wehrleute von durchschnittlich 70 Prozent schätzt der Ortswehrleiter rückblickend als sehr gut ein. Auch auf zahlreiche Aus- und Weiterbildungserfolge konnte bei der Jahreshauptversammlung zurückgeblickt werden. So nahmen unter anderem sechs Wehrleute am Lehrgang zum Truppführer an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Staßfurt teil, zwei Feuerwehrleute konnten auf Gemeindeebene den Truppmann 2 absolvieren.

Unterstützung in den Orten

Neben den üblichen Einsätzen bei Bränden oder Überschwemmungen unterstützte die Ortsfeuerwehr Kleinmühlingen-Zens auch zahlreiche Veranstaltungen bei der Organisation und Durchführung. Genannt wurden hier das traditionelle Weihnachtsbaumverbrennen in beiden Ortschaften, das Osterfeuer, das Kinderfest in Zens und auch die Friedensfahrt in Kleinmühlingen.

Auch an den Brandschutztagen der Grundschulen in Welsleben und Großmühlingen waren die Feuerwehrleute beteiligt. Diese seien „eine gute Plattform, um unsere Arbeit den Kindern zu präsentieren und eventuell den Nachwuchs zu regenerieren“, betont Ortswehrleiter Hans-Georg Fabian.

Warten auf Fahrzeuge

Doch nicht nur Positives gab es bei der Jahreshauptversammlung in Kleinmühlingen zu berichten. Die Ortsfeuerwehr wartet weiter auf das Mannschaftstransportfahrzeug, welches ursprünglich 2023 geliefert werden sollte. Grund für die Verspätung, seien zu hohe Marktpreise und nicht ausreichend verfügbare Fahrzeuge. Ebenfalls bedarf der Schlauchturm einer Sanierung, weshalb das Spritzenhaus wegen Einsturzgefahr geräumt werden musste.

Lobend hob Ortswehrleiter Hans-Georg Fabian bereits die ersten Einsätze im neuen Jahr hervor. Mehrere Wehrleute der Ortsfeuerwehr Kleinmühlingen-Zens beteiligten sich am 1. und am 6. Januar am Hochwassereinsatz im Mansfelder Land.

Nachwuchs und Ehrungen

Die Mitgliederzahl der Ortsfeuerwehr beträgt 97. 23 Mitglieder gehen dabei auf die Kinder- und Jugendfeuerwehr zurück. Insgesamt konnten sieben neue Mitglieder in der Kinderfeuerwehr begrüßt werden. Auch der Erfolg des Leistungsmarschs aus 2022 der Jugendfeuerwehr konnte im vergangenen Jahr wiederholt werden. Unterstützung erhielten die jungen Wehrleute dabei von Gemeindebürgermeister Marco Schmoldt (SPD), der die Jugendfeuerwehr bei ihrem Marsch durch die Feldmark von Biere begleitete.

Doch auch die Ehrungen durften an diesem Abend nicht fehlen. Insgesamt wurden sechs Wehrleute für ihre 10-, 20-, und 40-jährige Tätigkeit im Brandschutz ausgezeichnet.

Stellvertretend für den Vorstand des Kreisverbandes überreichte Julien Kadenbach dem Hauptlöschmeister Manfred Stein die Auszeichnung für seine 60-jährige Tätigkeit im Brandschutz.