Die Landwirtschaft in Calbe arbeitet künftig enger mit der Herderschule zusammen. Das eröffnet für die Schüler neue Möglichkeiten, nicht nur das Unternehmen kennenzulernen.

Calbe/THF. - Im Rahmen der Projektwoche der Herderschule zu Schuljahresbeginn unter dem Motto „Ich, du, wir – wir gemeinsam für eine schöneres Calbe“ entstand ein neues Projekt. Dabei handelt es sich um die zukünftige Zusammenarbeit der Herderschule mit der Agrargenossenschaft Calbe, teilte die Sekundarschule jetzt mit. So haben Vorstand der Agrargenossenschaft Calbe Andreas Kahl und die Schulleiterin Mandy Wenzel vereinbart, dass die Genossenschaft die Schule in Zukunft unterstützt, indem sie den Schülern beispielsweise im Wirtschaftsunterricht praktische Einblicke zum Anbau beziehungsweise Tätigkeitsfeld der Agrargenossenschaft gewährt.