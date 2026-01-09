Nur zweimal wurde der Bismarckturm als Standesamt ausgewählt. Die Stadt Calbe bietet mit dem Turm eine einzigartige Möglichkeit der Eheschließung a - die aber wenig nachgefragt ist.

Der Bismarckturm in Calbe ist eine außergewöhnliche Hochzeitslocation - sonderlich oft wurde er 2025 aber nicht als Standesamt genutzt.

Calbe. - Im Jahr 2025 gab es 28 Anmeldungen für Trauungen im Calbenser Rathaus. Dabei muss von der Behörde vor der Eheschließung umfangreich geprüft werden, ob die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, schilderte Bürgermeister Sven Hause noch im vergangenen Jahr.