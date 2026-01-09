EIL:
Standesamt Hochzeiten: 28 Paare haben 2025 in Calbe geheiratet
Nur zweimal wurde der Bismarckturm als Standesamt ausgewählt. Die Stadt Calbe bietet mit dem Turm eine einzigartige Möglichkeit der Eheschließung a - die aber wenig nachgefragt ist.
09.01.2026, 18:00
Calbe. - Im Jahr 2025 gab es 28 Anmeldungen für Trauungen im Calbenser Rathaus. Dabei muss von der Behörde vor der Eheschließung umfangreich geprüft werden, ob die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, schilderte Bürgermeister Sven Hause noch im vergangenen Jahr.