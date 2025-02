Sanierung eines Wahrzeichens Hummelberg-Turm in Schönebeck: Kräftige Geldspritze in Aussicht

Für die Sanierung des Hummelberg-Turms in Schönebeck rückt ein Förderung in Höhe von 200.000 Euro in greifbare Nähe. Mit dem Geld könnten die Arbeiten massiv vorangetrieben werden.