Ein Hund flitzt über die Hundewiese an der Straße der Jugend in Schönebeck. Insgesamt gibt es sieben öffentliche Freilaufflächen für die Tiere in Schönebeck.

Schönebeck. - An der Leine spielt es sich schlecht. Und so richtig rumtoben können Hunde auch nicht, wenn ein lahmer Zweibeiner am anderen Ende der Leine hängt. Frei und unangeleint durch die Gegend laufen dürfen die Fellnasen in Schönebeck allerdings nur an extra dafür ausgewiesenen Flächen.