In Calbe öffnet der Weihnachtsmarkt. Das ist geplant

Arbeitsgruppe hat erneut ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm für drei tolle Tage organisiert. Für alle Bürger soll es Angebote auf dem Marktplatz rund um den dritten Advent geben.

Von Thomas Höfs 12.12.2025, 06:00
Der Weihnachtsmarkt in Calbe ist am Wochenende der Treffpunkt für die ganze Familie.
Der Weihnachtsmarkt in Calbe ist am Wochenende der Treffpunkt für die ganze Familie.

Calbe. - Am dritten Adventswochenende verwandelt sich die Innenstadt der kleinen Saalestadt erneut in einen großen Weihnachtsmarkt. Drei Tage lang wird es hier jede Menge Trubel und auch viele leckere Gerüche und Aromen geben.