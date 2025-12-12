Arbeitsgruppe hat erneut ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm für drei tolle Tage organisiert. Für alle Bürger soll es Angebote auf dem Marktplatz rund um den dritten Advent geben.

In Calbe öffnet der Weihnachtsmarkt. Das ist geplant

Der Weihnachtsmarkt in Calbe ist am Wochenende der Treffpunkt für die ganze Familie.

Calbe. - Am dritten Adventswochenende verwandelt sich die Innenstadt der kleinen Saalestadt erneut in einen großen Weihnachtsmarkt. Drei Tage lang wird es hier jede Menge Trubel und auch viele leckere Gerüche und Aromen geben.