In der Parkvilla Lindenstraße in Schönebeck hat noch nicht jede Wohnung einen funktionierenden Telefonanschluss

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Es schien alles soweit klar in der Parkvilla, ein mehrstöckiges Gebäude, das neben 15 altersgerechten Wohnungen auch einen ambulanten Pflegedienst beheimatet. Der Telekomtechniker hat das Gebäude angeschlossen und die Leitung leuchtete grün. Anfang April, genauer gesagt am 10. April, sollte die letzte Wohnung angeschlossen werden. „Warum wir über einen Monat warten müssen, damit ein Mitarbeiter der Telekom zu uns kommt, um an einem bereits bestehenden und in Betrieb befindlichen Hausanschluss eine Telefondose zu aktivieren, konnte uns niemand mitteilen“, bleibt für Anke Grafenstein fraglich.