Nach Monaten der Telefonate, E-Mails und viel Ärger kommt am 2. April der Techniker des Kommunikationsunternehmens für die letzten Arbeiten. Wird nun alles gut?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Die Parkvilla ist ein mehrstöckiges Gebäude, das neben 15 altersgerechten Wohnungen auch einen ambulanten Pflegedienst beheimatet. Seit Januar haben das Gebäude und damit auch die Bewohner einen Anschluss an das Telefonnetz. Auch ist es theoretisch möglich, in das Internet zu gehen, falls sie das wünschen. Die entsprechende Infrastruktur liegt seit Mitte Januar bereit. Voraussetzung, dies zu nutzen, ist ein ausgehandelter Vertrag, wonach die Freischaltung erfolgt. Bei der Praxis fingen die kleinen und großen Probleme für die Beteiligten wieder an.