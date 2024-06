Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Nein, knapp war es nicht. Und auch ein oder zwei Punkte mehr hätten das Ergebnis nicht verbessert. Wobei die Möglichkeiten dazu vorhanden waren. Beispielsweise durch einen barrierefreien Zugang zur Ladesäule oder eine nahe und sichtbare Option, einen Kaffee zu trinken. All das war nicht gegeben an der Ladestation in der Söker Straße auf dem Netto-Parkplatz in Schönebeck.