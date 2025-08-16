Nach Sanierung der Kreisstraße weist das Landesamte für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt alte Grundstücksgrenzen mit ungewöhnlichem Werkzeug nach.

Ralf Lauterbach, Andreas Müller und Max Syring sind Mitarbeiter des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt.

Wespen. - Die Hitze lässt die Luft über dem Acker flimmern. Es ist ein merkwürdiges Bild: Auf einem abgeernteten Weizenfeld nahe Wespen steht ein Transporter. Mitten auf dem Acker! Das Auto ist knall-orange. Unlauteres Tun wird man bei diesem Anblick nicht vermuten. Bei dieser weithin sichtbaren Lackierung!