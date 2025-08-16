Die eifrigsten Lesefreunde haben ihre Urkunde im Rathaus bekommen.

Diese Bücher stehen bei Kindern hoch im Kurs

Bürgermeisterin Marlies Cassuhn (links) und Bibliotheksleiterin Janina Freimann gratulierten Anny Charlotte Siegl, Jule Große-Allermann und Mathilda Kraus. Sie hatten die meisten Bücher gelesen.

Wolmirstedt. - Der Lesesommer XXL ist in Wolmirstedt mit einem neuen Rekord zu Ende gegangen. Das verkündete Bibliotheksleiterin Janina Freimann bei Abschlussveranstaltung, zu der Bürgermeisterin Marlies Cassuhn ins Rathaus eingeladen hatte. Zu Beginn des Lesesommers hatten sich 345 Schülerinnen und Schüler angemeldet, 294 von ihnen haben erfolgreich teilgenommen. Das sind rund 50 Kinder mehr, als im vergangenen Jahr.