weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Sportabzeichentag in Blankenburg: Hoch, weit, schnell: So klappt es mit dem Deutschen Sportabzeichen im Harz

Sportabzeichentag in Blankenburg Hoch, weit, schnell: So klappt es mit dem Deutschen Sportabzeichen im Harz

Sportinteressierte aus dem Landkreis Harz haben in Blankenburg die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Welche Disziplinen sie dafür absolvieren müssen.

Von Jens Müller Aktualisiert: 16.08.2025, 14:06
Schnell, weit und hoch geht es bei den Teilnehmern des Sportabzeichentags am 20. August 2025 im Sportforum in Blankenburg.
Schnell, weit und hoch geht es bei den Teilnehmern des Sportabzeichentags am 20. August 2025 im Sportforum in Blankenburg. Foto: Cem Kazma/DOSB

Blankenburg. - Früher übernahmen es die Schulen, heutzutage organisieren Landes- und Kreissportbünde Feste, bei denen das Sportabzeichen abgelegt werden kann. Für Mittwoch, 20. August, sind alle Interessierten dazu nach Blankenburg eingeladen. Was alles für das kleine Abzeichen geleistet werden muss.