Sportinteressierte aus dem Landkreis Harz haben in Blankenburg die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Welche Disziplinen sie dafür absolvieren müssen.

Hoch, weit, schnell: So klappt es mit dem Deutschen Sportabzeichen im Harz

Schnell, weit und hoch geht es bei den Teilnehmern des Sportabzeichentags am 20. August 2025 im Sportforum in Blankenburg.

Blankenburg. - Früher übernahmen es die Schulen, heutzutage organisieren Landes- und Kreissportbünde Feste, bei denen das Sportabzeichen abgelegt werden kann. Für Mittwoch, 20. August, sind alle Interessierten dazu nach Blankenburg eingeladen. Was alles für das kleine Abzeichen geleistet werden muss.