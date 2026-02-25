Die Mitglieder des Vereines Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck trauern um Georg Plenikowski und Rainer Ulbrich. Mit der Leere kommt nun auch die Frage: Aufgeben oder weitermachen?

Schönebeck. - Nach dem Tod von Georg Plenikowski und Rainer Ulrich stehen die Mitglieder des Vereines Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck (Imuset) vor einer großen Leere. Sie haben Halt und Struktur verloren, nachdem im Abstand von drei Wochen erst der Erste Stellvertreter und anschließend der Präsident gestorben sind. Wie soll es mit dem Verein und dem Museum nun weitergehen?