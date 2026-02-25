weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Die Mitglieder des Vereines Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck trauern um Georg Plenikowski und Rainer Ulbrich. Mit der Leere kommt nun auch die Frage: Aufgeben oder weitermachen?

Von Olaf Koch 25.02.2026, 05:58
Verschlossene Tore vor dem Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck.
Verschlossene Tore vor dem Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck. Foto: Olaf Koch

Schönebeck. - Nach dem Tod von Georg Plenikowski und Rainer Ulrich stehen die Mitglieder des Vereines Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck (Imuset) vor einer großen Leere. Sie haben Halt und Struktur verloren, nachdem im Abstand von drei Wochen erst der Erste Stellvertreter und anschließend der Präsident gestorben sind. Wie soll es mit dem Verein und dem Museum nun weitergehen?