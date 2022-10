Kirchenplastiken Ist die „Judensau“ an Stephanikirche von Calbe eine moderne Skulptur?

Können die Chimären an der Calbenser Stephanikirche aus dem 19. Jahrhundert stammen? Im Rahmen der Vortragsreihe, die sich mit der „Judensau“ an dem Gotteshaus befasst, ging es am Donnerstagabend um den Antisemitismus im Jahrhundert.