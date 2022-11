IT-Sicherheit: Wie sicher sind die Webseiten der Städte im Salzlandkreis?

Die Webseite der Stadt Egeln wird als "nicht sicher" eingestuft. Schuld ist das fehlende SSL-Zertifikat, so IT-Fachmann Rene Rehme. Er hat für die Volksstimme acht Webseiten von Städten und Gemeinden im Salzlandkreis überprüft.

Schönebeck/Staßfurt - Erst vor kurzem berichtete die Volksstimme über Sicherheitslücken auf der Webseite des Salzlandkreises, die der IT-Experte Rene Rehme offengelegt hatte. Binnen weniger Minuten konnte er auf teils sensible Daten zugreifen und hätte sogar E-Mails von einer offiziellen Salzland-Kreis-Adresse versenden können. Nach den Volksstimme-Recherchen setzte die Kreisverwaltung umgehend ihre IT-Fachleute an das Sicherheitsproblem und schloss die Lecks. Nun hat Rehme für die Volksstimme auch einen prüfenden Blick auf die Internetseiten von Städten und Gemeinden im Salzlandkreis geworfen. Was ist das Ergebnis dieser Überprüfung?