In Calbe ist der offizielle Startschuss für die Glasfasererschließung gefallen. Dafür zahlen Bund und Land.

Jetzt werden alle angeschlossen: 210 Adressen in Calbe sollen nun die schnelle Glasfaser erhalten

Bürgermeister Sven Hause (m.) und Theo Struhkamp (l.) nehmen den symbolischen Auftakt des geförderten Glasfaserausbaus in Calbe vor. Begleitet werden sie von Vertretern der Unternehmen.

Calbe. - Mit einem weiteren offiziellen Spatenstich vor dem Rathaus wurde kürzlich der symbolische Startschuss für den flächendeckenden Ausbau des Gigabitnetzes in bislang noch unterversorgten Bereichen gegeben. Der überwiegende Teil der Kleinstadt wird eigenwirtschaftlich von der Deutschen Giganetz erschlossen und versorgt. Für die Bereiche in der Stadt, in denen sich das wirtschaftlich nicht lohnt, konnte die Kommune Fördermittel erfolgreich einwerben.