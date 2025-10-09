Jetzt Live
Giganetz Jetzt werden alle angeschlossen: 210 Adressen in Calbe sollen nun die schnelle Glasfaser erhalten
In Calbe ist der offizielle Startschuss für die Glasfasererschließung gefallen. Dafür zahlen Bund und Land.
09.10.2025, 14:00
Calbe. - Mit einem weiteren offiziellen Spatenstich vor dem Rathaus wurde kürzlich der symbolische Startschuss für den flächendeckenden Ausbau des Gigabitnetzes in bislang noch unterversorgten Bereichen gegeben. Der überwiegende Teil der Kleinstadt wird eigenwirtschaftlich von der Deutschen Giganetz erschlossen und versorgt. Für die Bereiche in der Stadt, in denen sich das wirtschaftlich nicht lohnt, konnte die Kommune Fördermittel erfolgreich einwerben.